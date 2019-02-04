Kagawa'nın 3 Dakikada 2 Gol Atması Dünya Basınında!
Dünyanın önemli spor gazeteleri, Antalyaspor karşısında 3 dakikada 2 gol atan Beşiktaş'ın yeni transferi Kagawa'nın harika başlangıcını manşetlerine taşıdı.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlıların 6-2 kazandığı karşılaşmada yeni transfer Kagawa adeta şov yaptı.
3 DAKİKAYA 2 GOL SIĞDIRDI
Oyuna girer girmez ilk topla buluşmasında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturan Japon yıldız, harika bir başlangıç yapmış oldu. 29 yaşındaki futbolcu, ikinci topla buluşmasında da klasını gösterdi. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Kagawa, yine şık bir vuruşla ağları havalandırdı.
Kagawa'nın bu mükemmel başlangıcı dünya basınında da geniş yer buldu.
Sky Sport: Kagawa'nın muhteşem başlangıcı. Beşiktaş muhteşem bir galibiyet elde etti.
L'EQUIPE: Kagawa Beşiktaş'ta çıktığı ilk maçında iki gol attı.
DW Sports: Kagawa Beşiktaş kariyerine iyi başladı. 81. dakikada oyuna girdi. Oyuna girdikten 19 saniye sonra gol attı. 84. dakikada muhteşem bir vuruşla ikinci golü attı ve 6-2 lik galibiyetle oyunu kapattı.
(Türkiye)
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Çevremdeki arkadaşlar Kagawayı tanımadan olumsuz yorum yapıyorlardı. Dedim ki onlara harika bir adam aldık. inanmadılar. Tam Beşiktaşlı dedim. Beşiktaşın oyun zekasına çok uygun bir oyuncu dedim. Beni fazlasıyla mutlu etti.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Fener gormemis cimnastikli oyuncu...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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TOLGAY İYİ Kİ GİTTİN BE KARDEŞ SAYENDE ORTA SAHAMIZA MÜTHİŞ Bİ ADAM ALDIK :)Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Ya Allah askina tamam atti da kalecinin amatorce gollerini yemesine ne demeli.O kaleci o gun amatorce hatalar yapmasa mac farkli bitmezdiCevap Yaz Yayından Kaldır