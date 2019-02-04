Kagawa'nın 3 Dakikada 2 Gol Atması Dünya Basınında!

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlıların 6-2 kazandığı karşılaşmada yeni transfer Kagawa adeta şov yaptı.

3 DAKİKAYA 2 GOL SIĞDIRDI

Oyuna girer girmez ilk topla buluşmasında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturan Japon yıldız, harika bir başlangıç yapmış oldu. 29 yaşındaki futbolcu, ikinci topla buluşmasında da klasını gösterdi. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Kagawa, yine şık bir vuruşla ağları havalandırdı.

Kagawa'nın bu mükemmel başlangıcı dünya basınında da geniş yer buldu.

Sky Sport: Kagawa'nın muhteşem başlangıcı. Beşiktaş muhteşem bir galibiyet elde etti.

L'EQUIPE: Kagawa Beşiktaş'ta çıktığı ilk maçında iki gol attı.

DW Sports: Kagawa Beşiktaş kariyerine iyi başladı. 81. dakikada oyuna girdi. Oyuna girdikten 19 saniye sonra gol attı. 84. dakikada muhteşem bir vuruşla ikinci golü attı ve 6-2 lik galibiyetle oyunu kapattı.

(Türkiye)