Kafes dövüşü şampiyonu Amanda Nunes, çırılçıplak antrenman yaptı!
31 yaşındaki kafes dövüşü şampiyonu Amanda Nunes, bir dergi için çırılçıplak bir şekilde antrenman yaptı.
31 yaşındaki UFC dövüşçüsü Amanda Nunes, Germaine de Randamie ile oynayacağı maç öncesi bir derginin Aralık sayısı için çıplak bir şekilde antrenman yaptı. Başarılı sporcunun bu pozları, sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı.
Söz konusu dergi, özellikle kaslı vücuda sahip olan kadın sporcuların fotoğraflarını yayınlıyor.
UFC TARİHİNE GEÇTİ
Brezilyalı sporcu, UFC tarihinde iki lig şampiyonu olan ve aynı anda iki unvan kazanan ilk kadın.