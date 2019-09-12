Kafes dövüşü şampiyonu Amanda Nunes, çırılçıplak antrenman yaptı!

12.09.2019 20:56

31 yaşındaki UFC dövüşçüsü Amanda Nunes, Germaine de Randamie ile oynayacağı maç öncesi bir derginin Aralık sayısı için çıplak bir şekilde antrenman yaptı. Başarılı sporcunun bu pozları, sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı.

Söz konusu dergi, özellikle kaslı vücuda sahip olan kadın sporcuların fotoğraflarını yayınlıyor.

UFC TARİHİNE GEÇTİ

Brezilyalı sporcu, UFC tarihinde iki lig şampiyonu olan ve aynı anda iki unvan kazanan ilk kadın.