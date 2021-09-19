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'Kadına şiddet' kaygısı, şampiyon yaptı

Demirören Haber Ajansı / Tolga Yıldırım - Haberler | Spor
'Kadına şiddet' kaygısı, şampiyon yaptı

Özgecan Aslan cinayeti başta olmak üzere, kadına yönelik şiddet olaylarına üzülen annesinin, 'kızım kendini savunmayı öğrensin' düşüncesiyle muay thai sporuna yönlendirdiği Ayşegül Yıldız (12), 4 yılda Avrupa birinciliği, Türkiye ikinciliği kazandı.

Özgecan Aslan cinayeti başta olmak üzere, kadına yönelik şiddet olaylarına üzülen annesinin, 'kızım kendini savunmayı öğrensin' düşüncesiyle muay thai sporuna yönlendirdiği Ayşegül Yıldız (12), 4 yılda Avrupa birinciliği, Türkiye ikinciliği kazandı.

Antalya'da oturan Songül Yıldız, Özgecan Aslan cinayeti sonrasında kadına yönelik şiddet olaylarına farkındalığı artan kızı Ayşegül'ü, kendini savunmayı öğrenmesi için ilgi duyduğu dövüş sporuna yönlendirdi. Antalya Spor Salonu'nda antrenör Yasin Urlu yönetiminde 4 yıldır muay thai sporu yapan Ayşegül Yıldız, eğitime başladığı ilk yıl il birinciliği elde etti. Antalya'da 2019'da düzenlenen Muay Thai Avrupa Federasyon Kupası'nda altın madalyanın sahibi olan Ayşegül Yıldız, pandemi nedeniyle turnuvaların iptal edildiği süreçte evde antrenmanına devam etti.

Zamanla kendine güveni artan, kazandığı madalyanın gururuyla başarılı sporcu olma hedefini yaşayan Ayşegül Yıldız, şampiyonalara hazırlıklarına devam etti. Son olarak 18-22 Ağustos tarihleri arasında Ankara'nın Polatlı ilçesinde düzenlenen Sakarya Zaferi Çocuklar Türkiye Muaythai Şampiyonası'na katılan Ayşegül Yıldız, Türkiye ikinciliği elde etti. Şampiyona sonrası ara vermeden antrenmanlara devam eden Ayşegül Yıldız, aralık ayında yapılması planlanan Muay Thai Avrupa Federasyon Kupası'na hazırlıklarına devam ediyor.

Muay Thai Avrupa Federasyon Kupası'nda altın madalyanın sahibi olmayı hedefleyen Ayşegül Yıldız, ikinci kez şampiyonluk kazanmak için ringe çıkacak. Küçük yaşta kazandığı başarılarla ailesinin gururu olan Ayşegül Yıldız, "Muay thai sporuna 4 sene önce başladım. Özgecan Aslan öldürüldüğünde annem çok üzülüp, olumsuz etkilendi. Ben de haberler de izlediğim için sonrasında da duyduğum kadına yönelik şiddet olaylarından olumsuz etkilendim. Dövüş sporlarına hevesim vardı. Ailemin yönlendirmesiyle spora başladım. Kendimi savunmayı öğrendikten sonra kendimi güvende hissettim, dışarı çıkma kaygısını aştım. Üniversite eğitimimi farklı ilde yapmak istiyorum. Spor benim özgüvenimi artırdı ve başarılı bir sporcu olma heyecanını yaşattı" diye konuştu.

'Kadına şiddet' kaygısı, şampiyon yaptı

'Kadına şiddet' kaygısı, şampiyon yaptı

'Kadına şiddet' kaygısı, şampiyon yaptı

'Kadına şiddet' kaygısı, şampiyon yaptı

'Kadına şiddet' kaygısı, şampiyon yaptı

Demirören Haber Ajansı / Tolga Yıldırım - Spor Haberleri
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