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Kadın basketbol takımının yeni antrenörü belli oldu

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı yeni baş antrenör Hasan Fırat Okul oldu.

27.12.2019 18:29 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:34
Kadın basketbol takımının yeni antrenörü belli oldu

İzmit Belediyespor Kadın Takımı yeni baş antrenör Okul oldu.


Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımımızın Baş Antrenörlük görevine daha önce İstanbul Üniversitesi ve Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımını çalıştıran Hasan Fırat Okul getirilmiştir. 1,5 yıllık anlaşma sağlanan Hasan Fırat Okul, daha önce İstanbul Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı ile FIBA Kadınlar Eurocup yarı final heyecanı yaşamıştı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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