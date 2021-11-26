Kadın A Milli Futbol Takımı, Almanya'ya mağlup oldu

STAT: Eintracht

HAKEMLER: Aleksandra Cesen, Stasa Spur, Helena Buh, Dejan Balazic ( Slovenya )

SARI KARTLAR: Maximiliane Rall, Marina Hegering ( Almanya ) - Ece Türkoğlu (Türkiye)

2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda mücadele eden Kadın A Milli Futbol Takımı, gruptaki 4'üncü maçında deplasmanda Almanya'ya 8-0 mağlup oldu. Ay-Yıldızlılar, 30 Kasım 2021 Salı günü saat 18: 00'de Mersin Stadyumu'nda İsrail'i konuk edecek.