Juventus taraftarı Merih Demiral'ın oynaması için mesaj yağdırdı!

06.11.2019 14:57 | Son Güncelleme: 06.11.2019 14:58

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü hafta maçında bu akşam Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek Juventus'ta en çok merak edilen konu ise Merih Demiral'ın oynayıp oynamayacağı...

Juventus'un Ajax'tan 85,5 milyon euroya transfer ettiği Matthijs de Ligt'ın sakatlığı sebebiyle kadroya alınmamasının ardından Merih Demiral'a bir şans doğdu. Hollandalı stoper yerine Juventus'ta savuna için iki aday bulunuyor. Birisi Daniele Rugani diğeri ise temsilcimiz Merih Demiral...

İTALYAN BASINI MERİH DEMİRAL'İ FAVORİ GÖRÜYOR

Ancak İtalyan basını, teknik direktör Sarri'nin Merih Demiral'ı ilk 11'de oynatmaya daha yakın olduğunu yazdı. Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio da, milli futbolcunun Lokomotiv Moskova maçında ilk 11'de sahaya çıkacağını duyurdu.

Di Marzio'nun verdiği ilk 11'de ise Merih Demiral yer alıyor. İşte Di Marzio'nun ilk 11'i: Szczesny, De Sciglio, Bonucci, Merih Demiral, Alex Sandro, Khedira, Pjanic, Matuidi, Ramsey, Higuain, Cristiano Ronaldo.

MERİH BİR İLKİ YAŞAYACAK

Milli futbolcumuz Merih Demiral, Lokomotiv Moskova maçında sahada olursa Juventus formasıyla ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçında oynayacak.

Juventus taraftarları de kulübün Twitter hesabını Merih Demiral için mesaj yağmuruna tuttu. Kadronun resmen açıklandığı paylaşımın altına yorumlarda bulunan İtalyan futbolseverler, milli futbolcunun oynaması için yoğun bir destek gösterdi.