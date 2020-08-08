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Juventus, Sarri'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Pirlo'yu oturttu

Teknik direktör Sarri ile yollarını ayıran Juventus, takımın başına Andrea Pirlo'yu getirdi. Yönetim, 41 yaşındaki teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Juventus, Sarri'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Pirlo'yu oturttu
08.08.2020 21:17 | Son Güncelleme: 08.08.2020 21:32

Serie A'yı şampiyon olarak tamamlayan Juventus, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Lyon'a elenmesinin ardından Maurizio Sarri'nin görevine son vermişti. Vakit kaybetmeden hoca arayışlarını sürdüren İtalyan ekibi, eski oyuncuları Andrea Pirlo ile anlaştı. Yönetim 41 yaşındaki teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalandı.

BİR SÜRE ÖNCE U23 TAKIMININ BAŞINA GETİRİLMİŞTİ

Juventus, genç hocaya yaklaşık iki hafta önce U23 takımını emanet etmişti.

FATURA SARRI'YE KESİLMİŞTİ

Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'a elenen, İtalya Kupası'nda ise şampiyonluğu Napoli'ye kaptıran Juventus, faturayı teknik direktör Maurizio Sarri'ye kesilmiş ve deneyimli çalıştırıcının görevine son verilmişti.

Kaynak: İHA

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