Junioshow Fuarı Kapılarını Açıyor

Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün kalbinin atacağı Junioshow Fuarı, 10 Ocak 2018 Çarşamba günü kapılarını açıyor.



Bebe çocuk konfeksiyonu sektöründe Türkiye'nin üretim üssü Bursa'da Junioshow Fuarı heyecanı yaşanıyor. Fuarda bu yıl 200'e yakın firma stant açacak. Fuar kapsamında BTSO'nun Ticari Safari Projesi ve bebe-çocuk konfeksiyonu sektöründe yürüttüğü iki ayrı Uluslararası Rekabeti Geliştirme Projesi'nin (Ur-Ge) yanı sıra 50 ülkeden bini aşkın yabancı alıcı Bursa'ya gelecek.



BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, endüstri ve üretim şehri olan Bursa'nın fuarcılık çalışmalarıyla ihracatının ve rekabetçiliğinin daha da güçlendirdiğini söyledi. Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe üretimin yüzde 80'ini tek başına karşılayan Bursalı firmaların BTSO'nun yürüttüğü UR-GE projeleri ve fuarcılık çalışmalarıyla dünyaya açıldığını kaydeden İsmail Kuş, BTSO'nun organizasyonlarıyla sektörün her sene yeni ihracatçılar kazandığını vurguladı.



Bursalı firmaların Junioshow sayesinde katma değerli ve tasarım odaklı ürünlerini dünya pazarlarına sunma fırsatı yakaladığını ifade eden İsmail Kuş, fuar ile yeni bir alım heyeti organizasyonu daha düzenlediklerini seyledi. Sektörün fuarcılık ve alım heyeti organizasyonlarıyla potansiyelini güçlendirdiğini söyleyen İsmail Kuş, "Yeni ve farklı bir vizyona kavuşan firmalarımız bir fuar heyecanı daha yaşıyor. Sektörümüzün ilkbahar - yaz kreasyonlarının görücüye çıkacağı fuara, başta Rusya, Ortadoğu ve Afrika ülkeleri olmak üzere bine yakın yabanı iş adamının gelmesini bekliyoruz. Fuarın şehir ekonomimize ve sektörümüze katkılar sunmasını diliyorum" dedi.



10 Ocak Çarşamba günü kapılarını açacak olan Junioshow Fuarı 13 Ocak tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. - BURSA