Juncker'den İtalya'ya Ekonomik Büyümeyi Hızlandırma Çağrısı

– Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa Birliği'nin (AB) İtalya'nın ekonomik büyümesini hızlandırması için ek önlemler almasını umduğunu söyledi.

İtalya Başbakanı Guiseppe Conte ile yaptığı görüşmenin ardından Palazzo Chigi'de düzenlenen basın toplantısında Juncker'ın yanında ayrıca Conte de bütçe açığı yapısına değinerek "Komisyon'la Aralık ayında kararlaştırılan senaryoya" bir değişiklik uygulanmayacağını söyledi.

ANSA haber ajansı Şubat ayında, Avrupa Komisyonu'nun İtalya'nın Aralık ayındaki yüksek bütçesini de göz önünde bulundurarak İtalya ekonomisi 2019 büyüme öngörüsünü yüzde 1.2'den yüzde 0.2'ye düşürmeyi değerlendirdiğini öne sürmüştü. - İstanbul

Kaynak: DHA