Josef Sural'ın Büyük Kızı Hastanede Alanyalı Futbolcularla Birlikte Bekledi

Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu 7 futbolcu yaralanmıştı. Durumu ağır olan ve ameliyata alınan Çek futbolcu Josef Sural, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaza haberini alan Josef'in eşi bebeği ile birlikte hastaneye koşmuştu. Josef Sural'ın büyük kızı hastanede görüntülendi. Fotoğrafta Ozan Tufan'la birlikte Alanyasporlu futbolcular da bulunuyor.

ALANYASPOR KULÜP DOKTORU: SURAL'I KAYBETTİK

Alanyaspor Kulüp Doktoru İsmail Yetkin, "Öncelikle tüm spor camiasının, Çek halkının, Alanya halkının, Alanyaspor'umuzun başı sağ olsun. Dün gece 02.00 sularında yaşanan elim kazada değerli futbolcumuz Josef Sural'ı kaybettik. Maalesef kafa travması, çökme kırıklıkları, kot kırıkları, alt ekstremitede kırıklıklar tespit edildi. Gerekli müdahaleleri yaptık, ameliyata aldık ama hipotermi şoktan hastamızı kurtaramadık. Araçta bulunan diğer sporcuların hayati tehlikesi yok. Ayakta bir kısmının tedavileri yapıldı. Küçük kırıklıklar var. Acil hayati tehlikesi olan bir şey değil, maalesef Süral'i kaybettik" dedi.