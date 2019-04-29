Josef Sural'ın Büyük Kızı Hastanede Alanyalı Futbolcularla Birlikte Bekledi
Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Josef Sural, Kayserispor maçı dönüşü Alanyasporlu 6 futbolcuyla birlikte VIP minibüse binmiş ve kaza sonrasında hayatını kaybetmişti. Sural ailesi kaza haberi sonrasında apar topar hastaneye gelmişti. Sural'ın büyük kızının hastanede beklerken ki fotoğrafı ortaya çıktı.
Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu 7 futbolcu yaralanmıştı. Durumu ağır olan ve ameliyata alınan Çek futbolcu Josef Sural, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Kaza haberini alan Josef'in eşi bebeği ile birlikte hastaneye koşmuştu. Josef Sural'ın büyük kızı hastanede görüntülendi. Fotoğrafta Ozan Tufan'la birlikte Alanyasporlu futbolcular da bulunuyor.
ALANYASPOR KULÜP DOKTORU: SURAL'I KAYBETTİK
Alanyaspor Kulüp Doktoru İsmail Yetkin, "Öncelikle tüm spor camiasının, Çek halkının, Alanya halkının, Alanyaspor'umuzun başı sağ olsun. Dün gece 02.00 sularında yaşanan elim kazada değerli futbolcumuz Josef Sural'ı kaybettik. Maalesef kafa travması, çökme kırıklıkları, kot kırıkları, alt ekstremitede kırıklıklar tespit edildi. Gerekli müdahaleleri yaptık, ameliyata aldık ama hipotermi şoktan hastamızı kurtaramadık. Araçta bulunan diğer sporcuların hayati tehlikesi yok. Ayakta bir kısmının tedavileri yapıldı. Küçük kırıklıklar var. Acil hayati tehlikesi olan bir şey değil, maalesef Süral'i kaybettik" dedi.
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MÜSLÜMAN DEĞİL SANIRIM. . . IŞIKLAR İÇİNDE UYUSUN DİYELİMCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Allah c. c Kimseye yaşatmasın o sabinin göz yaşları çok zor bir kare. Dini milleti ne olursa olsun çok zorCevap Yaz 3 Yayından KaldırTAKO: katılıyorumYayından Kaldır
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Toprağı bol olsun geride kalanlara sabır versin rabbimCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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Klüp neden bütün futbolcuları taşımak için araç kiralamıyo. Suclu klüptürCevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır