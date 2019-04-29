Josef Sural İçin Hastaneden Açıklama Geldi: Müdahele Ettik Ancak Geri Dönüş Alamadık

Aytemiz Alanyaspor oyuncusu Josef Sural'ın, VIP minibüsün iki şoförünün de uyuyakalması sonrası yapılan kazada hayatını kaybetmişti. Müdahele yapılan Alanya Özel Anadolu Hastanesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi.

Aytemiz Alanyasporlu oyuncuları taşıyan VIP minibüsün kaza yapması sonrasında Alanyasporlu futbolcu Josef Sural tüm müdahelere rağmen hayatını kaybetmişti. Kaza spor camiasında şok etkisi yaratmıştı. Konuyla ilgili olarak Alanya Özel Anadolu Hastanesi'nden açıklama geldi.

Alanya Özel Anadolu Hastanesi, "Sural'ın hem kafa kemiklerinde, hem göğüs kemiklerinde, bacak ve kol kemiklerinde, ayak bileklerinde kırıklar vardı. Ekibimiz ameliyata alarak müdahale etti ancak iç kanaması olan hastadan geri dönüş alamayınca hayatını kaybetti." açıklaması yapıldı.

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