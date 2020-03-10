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Ben Davies, Spor

Jose Mourinho, Sakatlıklar Hakkında Konuştu

Jose Mourinho, takımındaki sakatlıklar hakkında konuştu. Portekizli teknik adam Steeven Bergnwin ve Ben Davies'in de sakatlar listesine eklenmesi üzerine "Üç, dört veya beş, altıncı sakatlık olduğunda da aynısı oluyor" dedi.

10.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:21

Jose Mourinho, takımındaki sakatlıklar hakkında konuştu. Portekizli teknik adam Steeven Bergnwin ve Ben Davies'in de sakatlar listesine eklenmesi üzerine "Üç, dört veya beş, altıncı sakatlık olduğunda da aynısı oluyor" dedi.

Jose Mourinho, Sakatlıklar Hakkında Konuştu
Kaynak: Dugout

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