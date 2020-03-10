Jose Mourinho, Sakatlıklar Hakkında Konuştu Jose Mourinho, takımındaki sakatlıklar hakkında konuştu. Portekizli teknik adam Steeven Bergnwin ve Ben Davies'in de sakatlar listesine eklenmesi üzerine "Üç, dört veya beş, altıncı sakatlık olduğunda da aynısı oluyor" dedi.

Jose Mourinho, takımındaki sakatlıklar hakkında konuştu. Portekizli teknik adam Steeven Bergnwin ve Ben Davies'in de sakatlar listesine eklenmesi üzerine "Üç, dört veya beş, altıncı sakatlık olduğunda da aynısı oluyor" dedi. Kaynak: Dugout