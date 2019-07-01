Jimmy Durmaz, Galatasaray'a imza atmak için İstanbul'a geldi
Jimmy Durmaz, Galatasaray'a imza atmak için İstanbul'a geldi. Galatasaray, Şener Özbayraklı, Adem Büyük ve Valentine Ozornwafor transferlerinin ardından Jimmy Durmaz ile bu sezon dördüncü transferine imza atacak.
Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmeye devam eden Galatasaray'dan bir transfer daha geldi. Sarı kırmızılı ekip, Jimmy Durmaz'ı imza için İstanbul'a getirdi.
Jimmy Durmaz, Galatasaray'a imza atmak için İstanbul'a geldi: "Burada olmaktan çok mutluyum, Galatasaray oynamak için güzel bir kulüp. Fatih Terim ile daha önce de çok çalışmak istemiştim, bu benim için onur olacak."
Jimmy Durmaz son olarak Toulouse ekibinin formasını giyiyordu. Oyuncunun bugün itibariyle kulübüyle olan sözleşmesi bitti.
YORUMLAR (8)
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RYAN BABEL DE VAR 5 TRANSFER UNUTMAYIN !!!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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YARIN ÖBÜRGÜN UNUTMAK İSTEYECEKSİN MERAK ETME :)Yayından Kaldır
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yaş ortalaması oldu 30Cevap Yaz Yayından Kaldır
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YARIN ÖBÜR GÜN PARATÖR ÇIKIP AĞLAYACAK YİNE GS TARAFTARI DA İNANACAK. DÜNAYNIN PARASINI GÖTÜRÜYOR DAMADININ MENAJER ŞİRKETİ.1 Yayından Kaldır
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OLYMPİAKOSTAN KOVULMUŞTU BUCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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PARA YOK BONSERVİZSİZ OYUNCULARI DOLDURUYORLAR. YARIN ÖBÜR GÜN PARALARINI ÖDEYEMECEKLER. DAHA DURSUN BAŞKANIN PARASINI VEREMEDİLER ADANALI KÜLHANBEYLİ KULUBÜ.Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Yıldız oyuncu mu :))))Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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:) ONLAR İÇİN YILDIZ İŞTE ÇAKTIRMA SEVİNSİLER KEDİCİKLER.1 Yayından Kaldır
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