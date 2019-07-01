Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmeye devam eden Galatasaray'dan bir transfer daha geldi. Sarı kırmızılı ekip, Jimmy Durmaz'ı imza için İstanbul'a getirdi.

Jimmy Durmaz, Galatasaray'a imza atmak için İstanbul'a geldi: "Burada olmaktan çok mutluyum, Galatasaray oynamak için güzel bir kulüp. Fatih Terim ile daha önce de çok çalışmak istemiştim, bu benim için onur olacak."

Jimmy Durmaz son olarak Toulouse ekibinin formasını giyiyordu. Oyuncunun bugün itibariyle kulübüyle olan sözleşmesi bitti.