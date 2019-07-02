Jimmy Durmaz: Fatih Terim, Türkiye'nin en büyük teknik direktörü

Galatasaray ile 3 yıllık sözleşmeye imza atan Jakup Jimmy Durmaz, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takıma katıldığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Durmaz, "Formayı ilk giydiğim anda çok gururlandım. Taraftarlarımıza sahada sonuna kadar mücadele edeceğimi ve önümüzdeki sene tekrar şampiyon olmak için elimden geleni yapacağımı söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

"FATİH TERİM, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TEKNİK DİREKTÖRÜ"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında da konuşan Jimmy Durmaz, "Fatih hoca ile daha önce birkaç kez konuşma fırsatımız oldu. Onu seviyorum, o çok büyük bir teknik direktör. Türkiye'nin en büyük teknik direktörü. Böyle bir teknik direktöre sahip olmak ve beraber başarılar yakalamak benim için büyük bir onur olacak" dedi.

"EN BÜYÜK CİMBOMBOM"

Başarılı futbolcu, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Taraftarlarla dolu Türk Telekom Stadyumu'nda oynamak inanılmaz olacak. Önümüzdeki sezonu iple çekiyorum, tekrar şampiyon olacağız. En büyük Cimbombom!"

Kaynak: İHA