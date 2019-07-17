Jigolo olmak istedi, 4 bin lira dolandırıldı
Trabzon'da yaşayan O.Ç, internette gördüğü ilanda jigolo olmak için form doldurunca hayatının şokunu yaşadı. Kayıt ücreti için kendisini arayan kişiye 4 bin lira kaptıran O.Ç dolandırıldığını anlayınca soluğu karakolda aldı.
İnternette gördüğü bir arkadaşlık sitesinde jigolo olmak için form dolduran 23 yaşındaki Trabzonlu O.Ç., kayıt ücreti altında kendisini arayan kişiye 4 bin lirasını kaptırdı.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan O.Ç., internette gördüğü jigolo reklamına tıklayıp adaylık formunu doldurdu ve irtibat numarasını verdi. İddiaya göre, daha sonra tanımadığı bir numaradan kendisini arayan bir kişi, üyeliğinin aktif hale getirilmesi için para yatırması gerektiğini söyledi. Üyeliğinin aktifleştirilmesini talep eden O.Ç., banka yoluyla kendisini arayan kişiye 4 bin lira gönderdi. Bir süre sonra para gönderdiği kişiyi arayan O.Ç., telefonlara bir türlü ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan O.Ç., polis merkezine giderek başından geçeni anlattı.
ŞİKAYETÇİ OLDU
O.Ç. ifadesinde, parasının iade edilmediğini öne sürerek kendisini dolandırdığını iddia ettiği kimliği belirsiz kişi veya kişilerden şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Bak evladım hizmet almadığın bir yerde helede internet ortamında senden para isteyen herkesten ve her yerden kaç.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Trabzon da AKP''nin neden kaybetmediği ortadaCevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
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ha bulursunuz adamı domain yurt dışında hosting yurt dışında bankacılar bile hesap açıp baskası adına kiralıyor adamlar durdururmuCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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utanmadan gittin ha . Acaba escortcular bitti bunlarada hala kanan varmı ;?? ne kerizler var yaCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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la olum ne insanlarsınız ya rezalet ne diim başka komodo ejderi seni utanmazCevap Yaz 15 Yayından Kaldır
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Ad soyad baş harfleri herşeyi açıklar nitelikte :))Cevap Yaz 141 2 Yayından Kaldır
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İSMİNİN KISALTILMIŞI DA OLMUŞ HANİ :))))Cevap Yaz 104 2 Yayından Kaldır
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Adamın isminde hayır yok zaten.Cevap Yaz 95 2 Yayından Kaldır
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BeyinsizCevap Yaz 91 1 Yayından Kaldır
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İsminin kısaltılmışı cuk oturmuşCevap Yaz 87 3 Yayından Kaldır