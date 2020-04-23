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Jennifer Lopez, Alex Rodriguez, New York, Spor, Haber

Jennifer Lopez ve nişanlısı Alex Rodriguez, beyzbol takımı New York Metz'i satın alacak

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ve nişanlısı Alex Rodriguez, beyzbol takımı New York Metz'i satın alacağı alacak. Çiftten henüz bir açıklama gelmese de, bu haber Amerika'da en çok konuşulan gelişmelerden biri oldu.

23.04.2020 09:51 | Son Güncelleme: 23.04.2020 10:11
Jennifer Lopez ve nişanlısı Alex Rodriguez, beyzbol takımı New York Metz'i satın alacak

Son dönemlerde koronavirüs salgını nedeniyle lüks yaşantılarında karantinada olan Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla sevenlerine 'Evde kal' çağrısında bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde egzersizlerini ihmal etmemek için kapatılan spor salonunu kendilerine özel olarak açtıran Lopez ile Rodriguez, için yeni bir iddia ortaya atıldı. Çift, şu aralar karantinada olsa da yeni yatırımları için hazırlık yaptıkları öne sürüldü.

Jennifer Lopez ve nişanlısı Alex Rodriguez, beyzbol takımı New York Metz'i satın alacak

BEYZBOL TAKIMINA TALİP OLDULAR

Toplam servetleri 700 milyon doların üzerinde olan çiftin, dünyanın en ünlü beyzbol takımlarından New York Metz'i satın almayı planladıkları konuşuluyor.

KREDİ İLE SATIN ALACAKLAR

Daha önce New York Yankees'de 12 sezon oynayan eski beyzbolcu Rodriguez, rakip takım olan New York Metz'e yatırım yapma girişimi, şimdiden çok konuşulmasına yol açtı.

Çiftin, servetlerine rağmen beyzbol takımını nakit ödemek yerine kredi ile alacağı tahmin ediliyor.

Jennifer Lopez ve nişanlısı Alex Rodriguez, beyzbol takımı New York Metz'i satın alacak

KORONAVİRÜSTEN ETKİLENDİLER

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez'in evlilik kararını olumsuz yönde etkilemişti. Çift, salgın yüzünden gelecek günlerin belirsiz olduğunu ve bu yüzden nikah ve düğün tarihi belirleyemediklerini söylemişti.

Jennifer Lopez ve nişanlısı Alex Rodriguez, beyzbol takımı New York Metz'i satın alacak
Jennifer Lopez ve nişanlısı Alex Rodriguez, beyzbol takımı New York Metz'i satın alacak
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