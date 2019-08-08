Jennifer Lopez'e Antalyaspor forması hediye edildi!

08.08.2019 14:03

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, konser vermek için Antalya'ya gelen dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'e üstünde isminin yazdığı forma hediye etti.

Antalyaspor Kulüp Başkanı Öztürk, sahibi olduğu otelde sahne alan ünlü sanatçıyla konserden sonra bir araya geldi. Ali Şafak Öztürk'ün, Lopez'e üzerinde şarkıcının ismi yazılı Antalya'nın plaka kodu 07 numaralı forma hediye ettiğini fotoğraflar Antalyaspor'un resmi Twitter hesabından da paylaşıldı.

Öztürk daha sonra kendi sosyal medya hesabından aynı fotoğrafları, "Jennifer Lopez de #BizAntalyasporuz dedi. Antalya haritalı formamızı ailesine giydirdi" notuyla paylaştı.