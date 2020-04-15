Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı Koronavirüsü nedeniyle internet üzerinden alışveriş patlama yaptı. Alışveriş sitesi Amazon'un hisseleri bu sayede yüzde 5.3 değer kazanırken, şirketin kurucusu Jeff Bezos'un serveti 24 milyar dolar arttı.

Korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında insanların evlerinden çıkmaması, internet üzerinden alışverişleri artırdı. Alışveriş sitesi Amazon'un hisselerinin son haftalarda değer kazanmasıyla birlikte şirketin kurucusu Jeff Bezos'un serveti 24 milyar dolar arttı. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Bezos'un serveti 138 milyar dolara ulaştı. AMAZON TALEPLERE YETİŞMEK İÇİN 170 BİN KİŞİYİ DAHA İŞE ALIYOR Yoğun taleplere yetişmeye çalışan Amazon yalnızca ABD'de 170 bin kişiyi işe alacağını açıkladı. Bezos, Amazon'un yüzde 11 hissesine sahip. Şirketin hisseleri salı günü yüzde 5,3 yükseldi. Öte yandan şirket, çalışanları için yeterli sağlık önlemi almamakla eleştiriliyor.