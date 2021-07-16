Jean Micheal Seri, Fatih Terim'i unutamıyor! Galatasaray'a dönmek için haber yolladı
2019-2020 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması giyen Jean Micheal Seri, geçen sezonu Fransız ekibi Bordeaux'da tamamladı. Fatih Terim'le tekrar çalışmayı çok isteyen Fildişili futbolcu menajeri vasıtasıyla sarı-kırmızılı kulübe mesaj gönderdi. Yeniden Galatasaray forması giymek isteyen 29 yaşındaki yıldız, her türlü maddi fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu sarı-kırmızılı kulübe iletti.
Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Barış Alper Yılmaz'ın kadroya katılmasının ardından yabancı transferine yoğunlaşan Galatasaray, eski futbolcusu Jean Micheal Seri'den sürpriz bir mesaj aldı.
GALATASARAY'I BEKLEMEYE BAŞLADI
Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; "Türkiye'de önceliğim Galatasaray" diyen Seri, sarı-kırmızılı kulübe dönmek istediğini menajerine iletti. Fatih Terim'le tekrar çalışmayı çok isteyen 29 yaşındaki Fildişili yıldız, maddi fedakarlık yapmaya hazır olduğunu söyledi. Geçen sezonu Fransız ekibi Bordeaux'ta tamamlayan Seri'nin Fulham'la 1 yıl sözleşmesi kaldı. Alacaklarına karşılık İngiliz kulübünden bonservisini almaya hazırlanan Seri, Galatasaray'ı beklemeye başladı. Jean Michael Seri, Galatasaray kariyerinde 37 maça çıkarken 2 gol atıp 4 asistle oynadı.