Jean Micheal Seri, Fatih Terim'i unutamıyor! Galatasaray'a dönmek için haber yolladı

2019-2020 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması giyen Jean Micheal Seri, geçen sezonu Fransız ekibi Bordeaux'da tamamladı. Fatih Terim'le tekrar çalışmayı çok isteyen Fildişili futbolcu menajeri vasıtasıyla sarı-kırmızılı kulübe mesaj gönderdi. Yeniden Galatasaray forması giymek isteyen 29 yaşındaki yıldız, her türlü maddi fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu sarı-kırmızılı kulübe iletti.