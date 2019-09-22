Jean Michael Seri ilk golünü attı

22.09.2019 21:01

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde İngiliz ekibi Fulham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jean Michael Seri, sarı-kırmızılı forma ile ilk kez gol sevinci yaşadı. Yeni Malatyaspor maçının 23. dakikasında sahneye çıkan Seri, sol kanattan Ömer Bayram'ın ortasında kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı.

90 DAKİKA SAHADA KALDI

28 yaşındaki futbolcu, 3 Süper Lig, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 TFF Süper Kupa maçı olmak üzere toplam 5 resmi müsabakada görev aldı. Müsabakaya 11'de başlayan Fildişi Sahilli futbolcu 90 dakika sahada kaldı. Seri, son dakikada gelen sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Kaynak: İHA