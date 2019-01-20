Japonya, Binlerce Yabancı İşçi Alımı Yapacağını Duyurdu

Japonya'da giderek yaşlanan nüfus büyük bir işgücü açığının doğmasına neden oldu. Hükümet yabancı işçilere uygulanan engelleri ortadan kaldırma için hazırlıklarını tamamladı. Ülkeye Nisan ayından başlamak üzere gelecek beş yıl içinde 300 bin göçmen işçi alınacak.

İŞÇİ ALIMI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Ülkede dış turizmin gelişmesi ve 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'na hazırlıklar hız kazandıkça iş gücü açığı da kendini göstermeye başladı. Japonya'da mevcut iş pozisyonlarını dolduracak işçi alımı için çalışmalar başladı.

Konu, Başbakan Shinzo Abe, düşük ücretli yabancı işçi akışını artırmak istemesi üzerine gündeme geldi. 2025'e kadar yüz binlerce mavi yakalı işçi almayı öngören teklifi, geleneksel olarak göçmenliğe sıcak bakmayan ülkede tartışma yarattı.

300 BİN İŞÇİ ALINACAK

Yabancı işçi alımına ilişkin önerge, Aralık ayında parlamentoda kabul edildi. Böylece Nisan ayından başlamak üzere gelecek beş yıl içinde 300 bin göçmen işçi alınacak.

İŞ İHTİYACI OLAN SEKTÖRLER

Ülkede en büyük işçi ihtiyacı inşaat, tarım ve gemi yapımı sektörlerinde. Turizm geliştiği için otelcilik, perakende satış gibi alanlarda da özellikle İngilizce ve diğer dilleri konuşan kişilere ihtiyaç artıyor. Yaşlı ve emeklilerin bakımında çalışacak işçilere de ihtiyaç var.

DİL ŞARTI VE BAKANLIK SINAVI VAR

Her vize statüsünde de, çalışanların günlük Japonca konuşabilmeleri ve ilgili bakanlıkların yaptığı sınavları geçebilmeleri gerekecek. Birinci tip ikamet statüsüne sahip olanlar, ikinci tip için başvuru yapma şansına da sahip olacaklar.

Devlet destekli teknik eğitim programı kapsamında Japonya'da bulunan yabancılar da ilk statüyü elde edebilecek.

Düzenlemenin konusu olacak işçileri istihdam etmek isteyen şirketlerin Japon çalışanlar karşısında 'eşit işe eşit ücret' gibi bazı şartları yerine getirmeleri gerekecek.