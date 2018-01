Japon İdol Grubu "Sanal Para Kızları" Kriptopara Tanıtımı Yapacak

– Japon kadınlardan oluşan ve adı İngilizcede "Sanal Para Kızları" anlamına gelen idol grubu "Virtual Currency Girls" üyelerinin her biri bir sanal para birimini temsil eden üyeleriyle kriptopara piyasasının tanıtımını yapıyor. Her biri bir kripto parayı temsil eden sekiz üyenin isimleri ise şöyle: bitcoin cash, bitcoin, ether, neo, nem, ripple, mona, and cardano.



Cindrella Academy ünlü ajansı kadın pop grubunu yine aynı ajansa bağlı çalışan ve bir yıldız takımını temsil eden var olan bir grubun üyelerinden seçerek oluşturdu. Grubun her bir üyesi Japonya kripto para piyasasında en popüler olan kripto para birimlerini temsil ediyor. Ayrıca grup konser biletlerinin kripto para ile alınabileceğini duyurdu.



Cindrella Academy'den yapılan açıklamada "Grup kripto paraların sadece birer spekülasyon değildir, aksine harika bir gelecek yaratan bir teknolojidir" dendi.



18 yaşındaki 'Bitcoin Cash' (BCH) Naruse Lara grubun lideri. Kriptopara piyasasının en baskını Bitcoin (BTC) ise 16 yaşındaki Hinano Shirahama tarafından temsil ediliyor. 22 yaşındaki Suzuka Minami Neo'yu (NEO) 17 yaşındaki Kanako Matsuzava ve Koharu Kamikawa ise sırasıyla Cardano (ADA) ve Nem'i (XEM) temsil ediyor. 15 yaşındaki Hinata Kozuki ise Ripple (XRP). Yaşları belirtilmeyen Ami Amo ve Momo Aisu ise sırasıyla Ether (ETH) ve Monacoin (MONA) kripto paralarını temsil eden diğer grup üyeleri.



Japonya'da 1970'li yıllardan itibaren başlayan "idol grup" fenomeni Japonya ve Güney Kore'de milyonlarca dolarlık büyüklüğe sahip bir Pazar