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Manchester United ile anılan James Maddison, Leicester City ile 4 yıllık sözleşme yeniledi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, ligin dev kulüplerinden Manchester United ile anılan yıldız oyuncusu James Maddison'ın sözleşmesini 2024'e kadar uzattığını duyurdu.

Manchester United ile anılan James Maddison, Leicester City ile 4 yıllık sözleşme yeniledi
24.08.2020 20:33 | Son Güncelleme: 24.08.2020 21:18

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, iç transferde önemli bir hamle gerçekleştirdi. Manchester United ile anılan yıldız orta saha James Maddison'ın sözleşmesi 4 yıl uzatıldı. Kulüp yaptığı açıklamada 23 yaşındaki İngiliz oyuncuyla 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyurdu.

NORWICH'TEN GELMİŞTİ

Norwich City'den 2018 yılında transfer edilen ve Leicester City formasıyla 76 karşılaşmada 16 gole imza atan Maddison, kariyerinde Coventry City ile birlikte İskoçya'nın Aberdeen takımının formasını da terletmişti.

MİLLİ TAKIMA KADAR YÜKSELDİ

Maddison, yüksek formunun ardından İngiltere Milli Takımı'na çağrılarak bir maçta görev aldı.

Kaynak: AA

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