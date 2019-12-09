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Jairzinho Rozenstruik, Alistair Overeem'in dudağını kopardı

Dövüş sporlarında, son dönemin en korkutucu olaylarından biri yaşandı. MMA dövüşçüsü Jairzinho Rozenstruik, Alistair Overeem ile yaptığı maçta rakibinin dudağını kopardı.

09.12.2019 09:39 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:57

Amerika'da gerçekleşen UFC maçında, son yılların en korkunç olaylarından biri yaşandı. Alistair Overeem ile Rozenstruik oynanan maçta Rozenstruik, rakibi Overeem'in dudağını koparttı.

Maçın 5. raundunun bitimine 5 dakika kala Rozenstruik, Overeem üzerindeki baskısını artırdı ve sert yumruklarla üstünlüğü ele aldı. Bu esnada sert bir yumruk atan Rozenstruik, rakibinin dudağını ortadan ikiye ayırdı.

SON 5 DAKİKA OYNANMADI

Yaşanan bu olay sonrası karşılaşmanın kalan 5 dakikası oynanmadı. Hastaneye götürülen Overeem'in dudağına dikiş atıldı. Overeem, sosyal medyadan paylaştığı mesajda iyi olduğunu söylerken, "Umarım dövüşten keyif almışsınızdır" ifadelerini kullandı.


Haber Videosu

: Jairzinho Rozenstruik, Alistair Overeem'in dudağını kopardı
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