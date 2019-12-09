Jairzinho Rozenstruik, Alistair Overeem'in dudağını kopardı
Dövüş sporlarında, son dönemin en korkutucu olaylarından biri yaşandı. MMA dövüşçüsü Jairzinho Rozenstruik, Alistair Overeem ile yaptığı maçta rakibinin dudağını kopardı.
Amerika'da gerçekleşen UFC maçında, son yılların en korkunç olaylarından biri yaşandı. Alistair Overeem ile Jairzinho Rozenstruik oynanan maçta Rozenstruik, rakibi Overeem'in dudağını koparttı.
Maçın 5. raundunun bitimine 5 dakika kala Rozenstruik, Overeem üzerindeki baskısını artırdı ve sert yumruklarla üstünlüğü ele aldı. Bu esnada sert bir yumruk atan Rozenstruik, rakibinin dudağını ortadan ikiye ayırdı.
SON 5 DAKİKA OYNANMADI
Yaşanan bu olay sonrası karşılaşmanın kalan 5 dakikası oynanmadı. Hastaneye götürülen Overeem'in dudağına dikiş atıldı. Overeem, sosyal medyadan paylaştığı mesajda iyi olduğunu söylerken, "Umarım dövüşten keyif almışsınızdır" ifadelerini kullandı.