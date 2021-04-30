J.P. Morgan'da gurur verici atama
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J.P. Morgan'da gurur verici atama

J.P. Morgan'da gurur verici atama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Piyasa değeri bakımından dünyanın en değerli bankası olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli J.P. Morgan'da yönetici direktör terfilerinde iki Türk isim de yer aldı.

Piyasa değeri bakımından dünyanın en değerli bankası olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli J.P. Morgan'da yönetici direktör terfilerinde iki Türk isim de yer aldı. Gökhan Özkan ve Banu Ulutuncel, EMEA bölgesinden terfi alan 52 isim arasına girerek büyük bir başarıya imza attı.

ABD merkezli olan ve Avrupa'da yaklaşık 200 yıldır faaliyet gösteren J.P. Morgan, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde çok yönlü yerel bir pazar edinmiş durumda. Dünyanın en büyük ve etkin bankaları arasında yer alan J.P. Morgan, bölgede yaygın bir müşteri tabanına sahip olmakla birlikte finansal hizmetler ürünleri çeşitliliğinde de lider konumda bulunuyor. J.P. Morgan, şirketin geleceğinin şekillenmesinde etkin roller üstlenecek olan genç liderlere yatırım yapıyor. Bu kapsamda EMEA bölgesinde 52 yeni yönetici managing director (yönetici direktör) olarak terfi etti. Bu 52 kişi arasında Türkiye'den Gökhan Özkan ve Banu Ulutuncel de yer aldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Harvard Business School mezunu olan Gökhan Özkan, 2006 yılından beri J.P. Morgan'ın Gelişmekte Olan Piyasalar Finansal Kurumlar bölümünde görev alıyordu.

J.P. Morgan'da yönetici direktörleri şirketin geleceğinin ve politikalarının şekillenmesinde etkin şekilde rol oynayan 'genç liderler' olarak biliniyor. 3.5 trilyon dolar bilanço büyüklüğü ve 470 milyar dolar piyasa değeri ile dünyanın en değerli bankası konumunda olan J.P. Morgan, 2020 yılında 29 milyar dolar net kar açıkladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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