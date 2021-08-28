İzmit Belediyespor'un ana sponsoru belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmit Belediyespor'un ana sponsoru belli oldu

İzmit Belediyespor'un ana sponsoru belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, 2021-2022 sezonunda isim sponsorluğu için bir inşaat firması ile anlaşma sağladı.

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, 2021-2022 sezonunda isim sponsorluğu için bir inşaat firması ile anlaşma sağladı.

İlimizi Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde temsil eden İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nın yeni sezonda isim sponsoru belli oldu. Mütevazı bütçesiyle ligin kalıcı takımları arasında yer almak ve alt yapıdan yetiştirdiği sporcuları Türk basketboluna kazandırmak isteyen 'İzmitli Periler', 2021-2022 sezonunda 'UMF İnşaat İzmit Belediyespor' adıyla mücadele edecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hamid Karzai Meral Akşener Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Hande Erçel Kaan Yıldırım Seren Serengil
Spor Marcao Mesut Özil Burak Elmas Oğulcan Çağlayan Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İzmit Belediyespor'un ana sponsoru belli oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 10:33:34. #1.15#

title