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İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nden DHA'ya ödül

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nden DHA'ya ödül

Muhabiri Mustafa Köprülü, "Futbola kadın eli değdi" başlıklı haberiyle, "Spor Haberi" kategorisinde elde ettiği birincilik ödülünü Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun elinden aldı.

İZMİR (DHA) - Muhabiri Mustafa Köprülü, "Futbola kadın eli değdi" başlıklı haberiyle, "Spor Haber i" kategorisinde elde ettiği birincilik ödülünü Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun elinden aldı. Toplam 71 eserin yarıştığı Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda 9 kategoride 10 eser ödüle layık görülürken, Gazetecilik Teşvik Yarışması'nda ise 73 eserin içinden 7 kategoride 7 eser ödül aldı.

Törene, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevda Alankuş, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı Ali Aslan, Basın İlan Kurumu İzmir Şube Müdürü Mehmet Feramuz Ayan da katıldı. Yarışmanın yarım asırlık bir geleneğe dayandığını söyleyen İGC Başkanı Dilek Gappi, "Üretilen haberler ve genç meslektaşlarımız umut veriyor" dedi.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ÖDÜLÜ TOKER'E

Törende yılın, "Basın Özgürlüğü Ödülü" de sahibine kavuştu. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla bu yıl Basın Özgürlüğü Ödülü, Çiğdem Toker'e verildi. Ödüle gerekçe olarak, Toker'in meslek ilkelerinden taviz vermeden, gerçeklere ışık tutan yazıları kaleme alması gösterildi. Çiğdem Toker, ödülünü İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi'nin elinden aldı.


- İzmir
İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nden DHA'ya ödül

İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nden DHA'ya ödül

İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nden DHA'ya ödül

İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nden DHA'ya ödül

İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nden DHA'ya ödül

İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nden DHA'ya ödül

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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