İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nden DHA'ya ödül

Törene, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevda Alankuş, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı Ali Aslan, Basın İlan Kurumu İzmir Şube Müdürü Mehmet Feramuz Ayan da katıldı. Yarışmanın yarım asırlık bir geleneğe dayandığını söyleyen İGC Başkanı Dilek Gappi, "Üretilen haberler ve genç meslektaşlarımız umut veriyor" dedi.

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