İzmir'de suya yüzde 15 zam geliyor

25.11.2019 22:48 | Son Güncelleme: 25.11.2019 22:59

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi kasım ayı toplantısının 6. birleşimi ve n İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Kurulu'nun Kasım ayı toplantısının 2. birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer idaresinde gerçekleşti.

İZSU Genel Müdürlüğü'nün 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla kentte uygulayacağı yeni su fiyat tarifesi de kararlaştırıldı.

YÜZDE 15 ZAM YAPILACAK

2020 yılında su tarifelerine yüzde 15 zam yapılması oy çokluğuyla kabul edildi. Kurumun 2020 mali yılı gelir tahmininin net olarak 1 milyar 890 milyon 747 bin TL, 2020 mali yıl ödeneğinin de 1 milyar 98 milyon 734 bin TL olduğu belirtildi.

2020 mali yılı ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde bütçe ile teklif edilen gider ödeneklerinin toplamda 2 milyar 989 milyon 481 bin TL'ye denk geldiği aktarıldı.

YENİ SU FİYAT TARİFESİ

İZSU Genel Müdürlüğünün 1 Ocak 2020'ten itibaren kentte uygulayacağı yeni su fiyat tarifesine göre konutlarda 0-13 metreküp arası suyun metreküpü 4.33 TL'den 4.98 TL'ye yükselirken, 14-20 arası metreküp fiyatı 4.69 TL'den 5.39 TL'ye çıktı. 21 metreküp ve üzeri harcamada ise 9.65 TL'den 11.10 TL'ye yükseldi. Konut dışı kademesiz tarife ise 11.06 TL'den 12.72 TL'ye yükseldi.

Resmi daire kademesiz 6.50 TL'den 7.47 TL'ye, park ve mezarlık kademesiz 3.97 TL'den 4.57 TL'ye, organize sanayi kademesiz 7.50 TL'den, 8.63 TL'ye, NATO ve elçilik kademesiz 11.36 TL'den, 13.06 TL'ye, eski köyler kademesiz 1.08 TL'den, 1.24 TL'ye yükseldi. İlçe tarımsal ve hayvan sulama 0-13 metreküp arası 2.17 TL'den, 2.49 TL'ye 14-20 metreküp arası fiyat 4.33 TL'den 4.98 TL'ye arttı. 21 metreküp ve üzeri ise 9.65 TL'den 11.10 TL'ye yükseldi.

Belde tarımsal hayvan ve sulama kademesiz 2.17 TL'den 2.49 TL'ye, eski köyler tarımsal ve hayvan sulama kademesiz 1.08 TL'den 1.24 TL'ye, şehit- gazi aboneleri 0-13 metreküp arası 2.17 TL'den 2.49 TL'ye yükseltilirken, 14-20 metreküp arası fiyat 2.35 TL'den 2.70 TL'ye yükseltildi. 21 metreküp ve üzeri ise 4.83 TL'den 5.55 TL'ye yükseldi. Engelli aboneler için de 0-13 metreküp arası 2.17 TL'den 2.49 TL'ye çıkarken, 14-20 metreküp arasının fiyatı 2.35 TL'den 2.70 TL'ye çıktı. 21 metreküp ve üzeri ise 9.65 TL'den 11.10 TL'ye yükseldi.

Kuyu atık su konut 0-13 metreküp arası 1.44 TL'den 1.66 TL'ye, 14-20 metreküp arası 1.56 TL'den 1.79 TL'ye, 21 metreküp üzeri ise 3.22 TL'den 3.70 TL'ye arttı. Kuyu atık su konut dışı kademesiz 3.68 TL'den 4.23 TL'ye, kuyu atık su resmi daire kademesiz 2.16 TL'den 2.48 TL'ye yükseltilirken, kuyu atık su sanayi kademesiz 2.27 TL'den 2.60 TL'ye arttı. K.Ö.P kademesiz 2.00 TL'den 2.30 TL'ye yükseldi. Belde belediye aboneleri kademesiz 2.17 TL'den 2.49 TL'ye yükseltildi. Konut dışı ham su kademesiz ise 5.52 TL'den 6.35 TL'ye yükseltildi. Tahtalı Barajı kısa mesafeli koruma alanı içinde kalan tarım arazilerine sulama suyu ham su bedeli kademesiz de 1.28 TL'den 1.47 TL'ye arttırıldı.

İSTANBUL VE KONYA'DA DA ZAM YAPILMIŞTI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) 2020 bütçesi hazırlandı. İSKİ Genel Kurulu'na sunulacak bütçe metnine göre, 15 metreküpe kadar olan kullanımlar için uygulanan 4 liralık metreküp fiyatı 1 Aralık'tan itibaren 4 lira 80 kuruşa çıkarılacak. İşyerleri içinse 10 lira 74 kuruştan, 12 lira 89 kuruşa yükselecek.

Konya'da, KOSKİ (Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürlüğü, su fiyatlarına da zam yapma kararı aldı. Zam öncesi mesken tipi su kullanımında suyun metreküpü 4,28 kuruşken yeni tarife şu şekilde belirlendi; 0-15 Metreküp Mesken: 4,74 TL. 16-50 Metreküp Mesken: 6,59 TL. 51 Metreküp ve Üzeri Mesken: 8,44 TL. Ayrıca işyeri abenelerine metreküpü 9,69 TL olan su fiyatı 10,34 liraya yükseltilirken, fiyatı 2,54 TL olan çevre sulama aboneleri ise yeni zamdan sonra suyun metreküpünü 2,82 liradan tüketecek.