İzlanda Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Canlı izle)

EURO 2020 Elemeleri H Grubu 4. maçında, Türkiye A Milli Futbol takımımız İzlanda'nın konuğu olacak. Havalimanında milli takıma ve futbolculara yapılan hareketler sonrasında İzlanda Türkiye maçı daha bir önem kazandı. Tüm Türkiye, bu akşam oynanacak İzlanda Türkiye maçını beklemeye başladı. Maçın canlı yayın linkini, muhtemel ilk onbirleri ve takımların son durumlarını haberimizde bulabilirsiniz.

İZLANDA TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 4. maçında deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Mücadelede, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.

Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak. Maçı online izlemek isterseniz aşağıdaki TRT 1 canlı yayın linkini kullanabilirsiniz.

İzlanda Türkiye maçı canlı izle (TRT 1 canlı yayın 21.45)

MUHTEMEL İLK ONBİRLER - TAKIMLARDAEKSİKLER

Milli Takım'da Emre, Hakan, Mahmut ve Dorukhan'ın durumları maç gününde belli olacak.

İzlanda'da ise sakat ya da cezalı herhangi bir oyuncu bulunmuyor. Takımların sahaya şu ilk onbir ile çıkması bekleniyor.

İzlanda: Halldorsson, Hermannsson, Arnason, R. Sigurdsson, Skulason, Gudmundsson, Gunnarsson, Bjarnason, Sigurjonsson, G. Sigurdsson, Kjartansson

Türkiye: Mert, Zeki, Kaan, Merih, Hasan Ali, Mahmut, Dorukhan, İrfan Can, Cengiz, Kenan, Burak

TÜRKİYE - İZLANDA REKABETİ

A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile şimdiye kadar yaptığı 11 maçın 2'sini kazandı. Milliler, 10'u resmi biri özel olmak üzere yaptıkları 11 maçta 7 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 2 maç beraberlikle sonuçlanırken, ay-yıldızlı ekip 2 karşılaşmada rakibine üstünlük sağladı.

Altısı İzlanda'da, 5'i Türkiye'de oynanan bu maçlarda İzlanda'nın attığı 21 gole, Türkiye 10 golle yanıt verdi. İki takım arasında son olarak 2017'de Eskişehir'de oynanan maçı İzlanda 3-0 kazanmıştı.

İZLANDA DEPLASMANINDA GALİBİYETİMİZ YOK

Türkiye, İzlanda ile deplasmanda oynadığı 6 maçın 5'ini kaybederken birinde ise berabere kaldı.

İki ülke milli takımları, Reykjavik'te üçü Dünya Kupası Elemeleri, ikisi Avrupa Şampiyonası Elemeleri, biri de özel olmak üzere 6 kez karşılaştı. Resmi maçlarda tek puanını 0-0'lık sonuçla 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde alan ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası Elemeleri'ndeki maçları 2-0, 2-1 ve 2-0, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki diğer müsabakayı 3-0 yitirdi, özel karşılaşmayı ise 5-1 kaybetti.