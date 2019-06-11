İzlanda Federasyonu Yetkilisi Vidir Reynisson, İzlandalı taraftarların maça fırça ile geleceğini açıkladı!
İzlanda Futbol Federasyonu Güvenlik Sorumlusu Vidir Reynisson, A Milli Takımımz ile oynayacakları maç öncesi, "Taraftarlarımız maça fırça ile gelmeyi düşünüyor." dedi.
İzlanda Futbol Federasyonu Güvenlik Sorumlusu Vidir Reynisson, A Milli Takımımız ile oynayacakları maç öncesinde bir açıklama yaptı ve taraftarları maça kriz yaratan "fırça" ile gelmemeleri yönünde uyardı.
"TÜRKİYE BU HAREKETİ IRKÇILIK OLARAK GÖRÜYOR"
Bazı taraftarların maça fırça ile gelmek yönünde fikirleri olduğunu duyduğunu kaydeden Reynisson, "Şu anda endişelendiğimiz bir konu var ki bu bulaşık fırçası üzerinden yaratılan hava sonucunda taraftarlarımız maça fırça ile gelmeyi düşünüyormuş. Bunu açıkça ifade ediyoruz ki, Türkiye bu hareketi ırkçılık olarak görüyor ve bu nedenle UEFA da bu olaya ırkçılık penceresinden bakıyor. Eğer taraftarlarımız tribünlerde fırça sallarsa bu doğrudan maçı, federasyonu ve İzlanda futbolunu etkiler. Bizim saygınlığımızı zedeler ve hatta bir cezaya da neden olabilir. İnsanlar bunu eğlenceli buluyor olabilir ancak bu İzlanda futbolu için büyük bir sorun yaratır." dedi. Reynisson ayrıca stat girişinde fırçaların toplanacağını söyledi.
"200 TÜRK TARAFTAR GELECEK"
İzlanda ve Türk taraftarları arasında bir gerginlik olmasını beklemediğini de kaydeden güvenlik şefi, "200 Türk taraftar gelecek ve herhangi bir tartışma yaşanmasını beklemiyorum. Küçük bir grup ve takımdan önce geldiler, bir problem olmaz. İzlanda taraftarı ne olursa olsun böyle bir şeye izin vermez" ifadelerini kullandı.
(Sporx)
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Yenmeden dönmeyin de burda ki maçta görev seyircide olsun.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Cengiz ünder yok Mahmut tekdemir yok , hadi Cengiz’in yerine Hakan çalhanoğlu oynayacak anladık bunu da , Ozan tufan ne ayak kardeşimCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bunlar daha bizi tanimamis,, onlar icin uzuldum simdiCevap Yaz Yayından Kaldır
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bence biz burda izlanda futbolcularini havaalaninda hic bekletmeyelim ve macta taraftarlar elinde kondom sallasinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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BU ASLI KIM HER YERDE VAR YA BIRAZ SADIK KALSIN İNS TÜRKİYEDE GÜNLERİNİ GÖSTERCEKLER GAVURLARA :dCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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