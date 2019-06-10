İzlanda'daki skandala Türkiye'den tepki: Gereğini yapacağız
A Milli Takıma İzlanda'da yapılan saygısızlığın ardından açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın" dedi.
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