İzlanda'da yaşanan tuvalet fırçası rezaleti ülke basınında da yer aldı

Konya'dan özel uçakla Keflavik'e giden milli takım kafilesi, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından yaklaşık 2 saat pasaport kontrolünde bekletilmişti. Milli oyuncuların özel eşyaları detaylı şekilde arandı ve futbolcularımız uzun süre pasaport kontrolünde tutuldu.

Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz, havalimanı çıkışında yaşananlara tepki gösterirken bir başka skandal Emre Belözoğlu'nun açıklama yaptığı esnada gerçekleşti. İzlandalı bir taraftar, açıklama yaptığı sırada Emre Belözoğlu'na, mikrofon tutar gibi tuvalet fırçası uzattı.

İZLANDA BASINI DA HABER YAPTI

İzlanda basınında Fotbolti, Emre Belözoğlu'na fırça uzatan İzlandalı kişinin Türkler tarafından büyük tepki gördüğünü yazdı. Haberde, Gretarsson'un havaalannında Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatan şahsın olduğu zannedilip Türkler tarafından sayısız tehdit içerikli mesaj aldığı belirtildi.

Skandalın ardından İzlandalı spor yazarı Henry Birgir ise, "Sevgili Türkiye. O fırçalı kişi İzlanda medyasından değil." mesajını paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN TEHDİT

Emre Belözoğlu'na tuvalet fırça uzattığı sanılan ve sosyal medyada tepki gören Magnur Einarsson ise "O kişi ben değilim. Bugün havaalanına gitmedim." mesajını paylaştı.

Gretarsson da "Türkiye'den sayısız tehdit mesajları alıyorum. Neler oluyor? Ben o kişi değilim." açıklamasını yaptı.