İzlandalı taraftarlar maçı çocuk parkında takip etti

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu mücadelesinde A Milli Futbol Takımı, deplasmanda İzlanda ile karşılaşırken, birçok taraftarın maçı stadın arkasında bulunan parkta izlemesi de dikkat çekti.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ TARAFTARLARI UZAKLAŞTIRDI

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, İzlanda deplasmanında boy gösterirken tribünlerin de neredeyse tamamı doldu. Millileri desteklemek için İngiltere, Norveç ve Danimarka'dan gelen gurbetçi vatandaşlar tribündeki yerini alırken, maçın başlamasıyla birlikte de futbolculara tezahüratlarla destek verdiler. Ancak maçın oynandığı sırada ilginç olan nokta ise stada giremeyen taraftarlar oldu. Karşılaşmanın başlamasının ardından A Milli Takım'ın kalesinin arkasında bulunan bölümdeki parktan maçı takip eden birçok taraftar, karşılaşmanın 8. dakikasından sonra güvenlik tarafından bu bölgeden uzaklaştırıldı.

Kaynak: İHA