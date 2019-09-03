İYİ Partili Kıdık: İBB'de işten çıkarılanların yeni adresi THY olacak

03.09.2019 10:56

İYİ Parti İBB Meclis Üyesi ve Grup Sekreteri Ali Kıdık, genel yayın yönetmenliğini de üstlendiği Airport Haber'de kaleme aldığı yazıda dikkat çeken bir iddiaya yer verdi.

"THY kaynaklarından edindiğim bilgidir bu" diyen Kıdık, İBB'den işten çıkarılanların yeni adresini şöyle aktardı:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden çıkarılan veya istifa edenlerin yeni durağı THY olacakmış. Bunun geçmişte örnekleri çok. Temel Kotil'den Abdurrahman Gündoğdu'ya kadar hepsi belediye geçmişi olan yöneticiler idi. Ne diyelim onu da bir kez daha görmüş olacağız."

1244 KİŞİNİN İŞİNE SON VERİLMİŞTİ

31 Mart seçimlerinden zaferle ayrılan Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilmişti. Seçimler 23 Haziran'da yenilenmiş ve İmamoğlu tekrar belediye başkanı olmuştu.

Seçimlerin iptal edildiği dönem içinde ise yüzlerce kişinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe başlatıldığı ileri sürülmüştü. İki seçim arası 2 bin 500 kişinin işe alındığı ve bin 244 kişinin işine son verildiği İBB tarafından açıklandı.

PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

İmamoğlu, bu işe alımların seçimlerin hemen öncesi ve iki seçim arasında yapıldığı için etik olmadığı görüşünde. İşten çıkarılanların protestosu sürüyor. AK Parti ise protestolara her gün bir vekilin katılımıyla destek veriyor.