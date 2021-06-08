ITSO Başkanı Tutar: "Isparta kozmetikte lider olmalı"
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ITSO Başkanı Tutar: "Isparta kozmetikte lider olmalı"

ITSO Başkanı Tutar: 'Isparta kozmetikte lider olmalı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı(ITSO) Mustafa Tutar, gül bahçelerinde üreticilerle buluşarak, gül topladı.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı(ITSO) Mustafa Tutar, gül bahçelerinde üreticilerle buluşarak, gül topladı. Tutar, parfümeri sektörünün ham maddesini yetiştiren Isparta'nın kozmetik sektöründe lider olmayı hak ettiğini söyledi.

Isparta'nın simgesi gülün ekonomik anlamda değerini artıracak çalışmalar yaparak, sentetik gül suyu ile mücadele konusunda önemli adımlar atan Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar, Güneykent beldesinde üreticiler ve bazı üyeleriyle bir araya geldi. Gül Üreticilerinin sorunlarını yerinde dinleyen Tutar, dünya gülyağı ihtiyacının yüzde 65'ini karşılayan Isparta'da gülün ekonomik değerlerinin artırılması noktasında üreticiler ve gül yağı ihracatçıları ile toplantılar yaptıklarını belirterek, "Gülün ekonomik değerinin artırılması ve markalaşması konusunda her türlü işbirliği ve çalışmada ITSO olarak öncülük etmeye devam edeceğiz. Çünkü bizim elimizde çok önemli bir milli değerimiz gülümüz var. Parfümeri sektörünün ham maddesini yetiştiren Isparta'mız kozmetik sektörün de lider olmayı hak ediyor "dedi.

"Kozmetik sektöründe gül üreticisinin önü açık"

Gül üreticileri ve ile kozmetik sektöründe faaliyet gösteren bazı üyelerini de ziyaret eden Tutar, "Geçmişi 1800'lü yıllara dayanan Isparta gülünün kalitesi dünyada birinci sırada yer alıyor. Isparta gülünün ekonomik anlamda ilimize katma değeri ve üreticiye kazanımları noktasında son yıllarda önemli çalışmalar yapılıyor. Gül çiçeğinin sadece gülyağı olarak değil de kozmetik ve sağlık sektöründe de değerlendirildiğini düşünecek olursak, bu konuda üreticimizin ve girişimcilerimizin önünün açık olduğunu düşünüyorum. Çünkü Isparta'mızda yetiştirilen güller dünyanın en kaliteli ürünü olması dolayısıyla farklı sektörlerde de başarı sağlayıp ürünlerimizi kolaylıkla pazarlayabilme imkanın sahibiz. İlimizde çok önemli kozmetik firmaları bulunuyor ve her geçen gün kendilerini geliştiriyorlar. Önümüzdeki yıllarda gül ürünleri ve kozmetik sektörü konusunda Isparta gülümüz çok önemli atılımlar yapacağına inanıyorum. Bizde bugün hem gül üreticileriyle hem de bazı üyelerimizle bir araya geldik, sohbet ettik, fikir alışverişinde bulunduk. Sektörümüzle ilgili önümüzdeki günlerde üyelerimizle toplantı yapmayı planlıyoruz. Hasadımızın bereketli olmasını diliyor bu vesile ile 'gerçek Gülsuyu Isparta'da üretilir' sloganımızla, gezmeyi seven tüm vatandaşlarımızı 4 mevsimi güzelliklerle dolu olan ilimizin gül bahçelerine ve hayatında bir kez ile olsa gül toplama zevkini yaşamaya davet ediyorum" diye konuştu. - ISPARTA

ITSO Başkanı Tutar: 'Isparta kozmetikte lider olmalı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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