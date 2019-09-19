İtalyanların tepki gösterdiği Nzonzi, Galatasaray'ın vazgeçilmezi oldu

19.09.2019 11:51

Dün akşam Club Brugge karşısında iyi bir futbol oynayan ve Jan Breydel'den 1 puanla dönen Galatasaray'da orta sahada görev alan yıldızların performansları beğenilirken özellikle Steven Nzonzi sergilediği mücadele ayakta alkışlandı.

Boyu ve fizik kapasitesiyle Vormer-Vanaken ikilisine geçit vermeyen Steven Nzonzi, ilerleyen haftalarda Fatih Terim'in en büyük silahlarından biri olacak gibi gözükürken, Fransız oyuncunun hırslı yapısı taraftarlara parmak ısırttı.

NZONZI SAHANIN HER YERİNDE!

Akşam'ın haberine göre; Roma taraftarlarının burun kıvırdığı ve büyük tepki gösterdiği Steven Nzonzi'nin Galatasaray'da tutması dikkatlerden kaçmazken, Fransız milli futbolcunun bedavaya transfer edilmesi yönetimin hanesine artı olarak yazıldı. Kesici özelliğinin yanı sıra topu da iyi kullanan Nzonzi, yanında oynayan Seri, Lemina, Feghouli gibi yıldızlara da yardım ederken, oyuncunun zaman zaman Luyindama-Marcao ikilisinin yanına gelmesiyse Fatih Terim'i memnun etti.

Nzonzi bu sezon Galatasaray formasıyla 4 resmi maça çıktı ve 1 asist yaptı.