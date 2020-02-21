İtalyanlardan şok iddia: Adem Ljajic koronavirüs şüphesiyle kadroya alınmadı
İtalyan basını, yüksek ateş ve boğaz enfeksiyonu yaşadığı için Trabzonspor maçının kadrosuna alınmayan Beşiktaş'ın Sırp oyuncusu Adem Ljajic'in koronavirüs şüphesi nedeniyle karantinaya alındığını iddia etti. Beşiktaş Kulübü de resmi sitesinden yaptığı açıklamada bu iddiayı kesin bir dille yalanladı.
Süper Lig'de Trabzonspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta dev maç öncesi Adem Ljajic maç kadrosuna alınmadı. Yüksek ateş ve boğaz enfeksiyonu şikayeti nedeniyle kadroda yer almayan Sırp futbolcu için İtalya'dan bomba bir iddia geldi.
Mediaset'te yer alan haberde Adem Ljajic'in koronavirüs şüphesi nedeniyle karantinaya alındığı iddia edildi. Bu sezon 25 maçta forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, 4 gol atıp 7 asist yaptı.
BEŞİKTAŞ'TAN YALANLAMA GELDİ
Beşiktaş Kulübü ise resmi sitesinden "Sosyal medyada, Adem Ljajic'in Corona virüsüne yakalandığının iddia edildiği paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz." açıklamasında bulundu.