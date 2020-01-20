İtalyan sunucu Jolanda De Rienzo, paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti
İtalyan spiker Jolanda De Rienzo, spor gündemindeki başarısını sosyal medyaya da taşımayı başardı. Son dönemde Instagram hesabı üzerinden yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çeken Rienzo, sosyal medyada fenomen haline geldi.
İtalyan spor gazetecisi ve televizyon sunucusu Jolanda De Rienzo, meslekteki başarısını sosyal medyaya da taşıdı. Son dönemde Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerinde toplayan güzel sunucu, sosyal medyada fenomen oldu.
İLGİ ODAĞI HALİNE GELDİ
De Rienzo, gerek yayında gerekse tatilde giydiği cesur kıyafetlerle sosyal medyada ilgi odağı haline geldi. Jolanda De Rienzo'nun Instagram hesabından 307 bin takipçisi bulunuyor.
HEM SPİKER HEM MANKEN
Spor gündemindeki başarısıyla dikkat çeken İtalyan güzel, aynı zamanda mankenlik de yapıyor.
İşte Rienzo'nun Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlardan bazıları:
Haber Videosu: İtalyan spiker Jolanda De Rienzo, spor gündemindeki başarısını sosyal medyaya da taşımayı başardı. Son dönemde Instagram hesabı üzerinden yaptığı cesu
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Önceden mantufan inekleri Hollanda''dan cikardi Instigram sayesinde her Ülke''den cikmaya basladi.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Hormoooon . . ))Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Çok güzel bir fiziği var, bir hatun olarak, bayıldım, taş... :((((Cevap Yaz 1 9 Yayından Kaldır
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ne oluyo la.sende hovarda kız aslı gibi değişikmi oldun7 Yayından Kaldır
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Soyunmak, ne ara cesaret sayıldı???Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Merhaba, Ziya Abi. :((((1 Yayından Kaldır
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Merhaba bebeğim.1 Yayından Kaldır
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Tipe bak tipe tipine saz çaldığım..Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır