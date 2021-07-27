İtalyan ekibi Cagliari, Galatasaray'ın satmaya çalıştığı Diagne'ye talip oldu

Galatasaray'da satış listesine konulan Mbaye Diagne'ye İtalyan ekibi Cagliari talip oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, Senegalli golcü için herhangi bir bonservis ya da kiralama ücreti talep etmezken golcü futbolcunun 2 yıllık toplam 4.8 milyon euroluk maaşını yükünü karşılayabilecek bir takıma gitmesi bekleniyor.