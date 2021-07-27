İtalyan ekibi Cagliari, Galatasaray'ın satmaya çalıştığı Diagne'ye talip oldu
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İtalyan ekibi Cagliari, Galatasaray'ın satmaya çalıştığı Diagne'ye talip oldu

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Galatasaray'da satış listesine konulan Mbaye Diagne'ye İtalyan ekibi Cagliari talip oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, Senegalli golcü için herhangi bir bonservis ya da kiralama ücreti talep etmezken golcü futbolcunun 2 yıllık toplam 4.8 milyon euroluk maaşını yükünü karşılayabilecek bir takıma gitmesi bekleniyor.

Yüksek maaş yükü sebebiyle Galatasaray'ın elden çıkarmaya çalıştığı Diagne'ye İtalya'dan talip çıktı. Çizme ekibi Cagliari, Senegalli golcü için menajerler seviyesinde temaslarda bulundu.

MENAJERLER DÜZEYİNDE TEMASLARDA BULUNULDU

Sporx'in İtalyan Gazeteci Simone Bernabei'den aktardığı habere göre; Cagliari, forvet transferi arayışları kapsamında Mbaye Diagne'yi gündemine aldı. Giovanni Simeone'ye veda etmeye hazırlandığı belirtilen Cagliari'nin, Senegalli futbolcu için menajerler seviyesinde temaslarda bulunduğu kaydedildi.

MAAŞINI KARŞILAYABİLECEK BİR KULÜP ARANIYOR

Diagne'den herhangi bir bonservis bedeli ya da kiralama ücreti talep etmeyen Galatasaray Yönetimi, Senegalli futbolcunun iki yıllık toplam 4.8 milyon euroluk maaşını karşılayabilecek bir kulüp bulunması için tüm kozlarını oynuyor. Geçtiğimiz sezonun 2. yarısında kiralık olarak West Bromwich'te oynayan Diagne, 16 Premier Lig maçında 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

İtalyan ekibi Cagliari, Galatasaray'ın satmaya çalıştığı Diagne'ye talip oldu
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