İtalyan devi Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu takımda tutmak istiyor
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İtalyan devi Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu takımda tutmak istiyor

25.12.2020 21:46 | Son Güncelleme: 25.12.2020 21:59

Bu sezon attığı gollerle sık sık adından söz ettiren Hakan Çalhanoğlu ile sözleşme yenileme görüşmelerini sürdüren Milan, milli futbolcuyu bırakmak istemiyor. Milli futbolcu, başta Manchester United olmak üzere birçok Avrupa devinin radarında.

Milan'ın bu sezon İtalya Serie A'da gösterdiği namağlup performansta başrol oynayan Hakan Çalhanoğlu, Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisini çekmeye başladı.

Attığı goller ve asistlerle takımını sırtlayan milli futbolcu için Manchester United'ın devrede olduğu belirtiliyor. Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Hakan'ın takımda kalmasını istiyor.

HAKAN'A ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Lazio galibiyetinin ardından açıklamalar yapan Pioli, "Hakan zeki ve nasıl hücum edilmesi gerektiğini biliyor. Kendisini takımı için feda ediyor. O üst düzey bir oyuncu. Sözleşme görüşmelerinde sorun olduğunu sanmıyorum. O şu an bizimle ve eminim tercihi burada kalmak yönünde olacak. Kulüp oyuncu ve ben aynı şeyi istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İtalyan devi Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu takımda tutmak istiyor
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