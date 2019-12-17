İtalyan basını Başakşehir yerine Beşiktaş logosunu kullandı!
Dünyaca ünlü İtalyan gazetesi La Gazetta dello Sport, UEFA Avrupa Ligi eşleşmelerine yer verdiği haberinde Medipol Başakşehir yerine Beşiktaş logosu kullandı.
UEFA Avrupa Ligi son 32 kura çekimi dün yapıldı ve Başakşehir, Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile eşleşti. Bu eşleşmeleri dünya basını gördü.İtalya'nın ünlü gazetelerinden biri olan La Gazzetta dello Sport da kura çekimi haberini sayfasına taşıdı. Ancak bu haberde bizi ilgilendiren bir detay vardı.
"LOGOMUZDAN EMİN MİSİNİZ?"
Dünyaca ünlü spor gazetesi, Başakşehir'in logosu yerine Beşiktaş'ın logosunu sayfasına taşıdı. Bu olayı fark eden bir taraftar, sosyal medyadan gazetenin küpürünü paylaştı. Ardından Başakşehir de La Gazzetta dello Sport'a maskotu olan baykuşun yer aldığı bir video ile 'Kulüp logomuzdan emin misiniz?' tweetini attı.
ÖZÜR DİLEDİLER
Bu olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Daha sonra da İtalyan gazete, Twitter hesabından "Üzgünüz, bir hata yaptık. Lütfen özürlerimizi kabul edin" paylaşımında bulundu.
Haber Videosu: İtalyan basını Başakşehir yerine Beşiktaş logosunu kullandı!
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normaldir, istanbulda çok fazla takım var, seyircili olanlar akla geliyor ne yapsın adamlarCevap Yaz Yayından Kaldır
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OKADAR KÜCÜMSEMİŞLERKİ LOGOYU KOYMAMIŞLAR ONLARDA BİLİYO BELEDİYENİN TAKIMI DİYE :)Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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mübarek bir arma olmuş daha ne istiyorsunuzCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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aynen ruhuna rahmet okutmuştuk :D2 2 Yayından Kaldır