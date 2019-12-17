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İtalyan basını Başakşehir yerine Beşiktaş logosunu kullandı!

Dünyaca ünlü İtalyan gazetesi La Gazetta dello Sport, UEFA Avrupa Ligi eşleşmelerine yer verdiği haberinde Medipol Başakşehir yerine Beşiktaş logosu kullandı.

17.12.2019 17:57 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:05

UEFA Avrupa Ligi son 32 kura çekimi dün yapıldı ve , Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile eşleşti. Bu eşleşmeleri dünya basını gördü.İtalya'nın ünlü gazetelerinden biri olan La Gazzetta dello Sport da kura çekimi haberini sayfasına taşıdı. Ancak bu haberde bizi ilgilendiren bir detay vardı.

"LOGOMUZDAN EMİN MİSİNİZ?"

Dünyaca ünlü gazetesi, Başakşehir'in logosu yerine 'ın logosunu sayfasına taşıdı. Bu olayı fark eden bir taraftar, sosyal medyadan gazetenin küpürünü paylaştı. Ardından Başakşehir de La Gazzetta dello Sport'a maskotu olan baykuşun yer aldığı bir ile 'Kulüp logomuzdan emin misiniz?' tweetini attı.

ÖZÜR DİLEDİLER

Bu olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Daha sonra da İtalyan gazete, Twitter hesabından "Üzgünüz, bir hata yaptık. Lütfen özürlerimizi kabul edin" paylaşımında bulundu.


Haber Videosu

: İtalyan basını Başakşehir yerine Beşiktaş logosunu kullandı!
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