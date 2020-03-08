İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, Serie A'nın askıya alınmasını desteklediğini söyledi Koronavirüs salgını, İtalyan futboluna darbe vurmaya devam ediyor. İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, Futbol Oyuncuları Birliği'nin Serie A'yı koronavirüs salgını nedeniyle askıya alma isteğini desteklediğini açıkladı.

İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, Oyuncular Birliği'nin yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Serie A Ligi'ndeki maçların oynanmaması yönündeki çağrıya katıldığını açıkladı.

LİGİN ASKIYA ALINMASINA BAKANDAN DESTEK

5 binin üzerinde vaka ile yeni tip Koronavirüs'ün en çok yayıldığı ülkelerden biri olan İtalya'da Seria A Ligifutbol ligi maçları Koronavirüs önlemi olarak seyircisiz oynanıyordu.

İtalyan Oyuncular Birliği, gittikçe artan virüs salgını nedeniyle futbol liginin askıya alınması yönünde bir çağrıda bulundu. İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora ise bugün, birliğin çağrısına katıldığını söyledi.