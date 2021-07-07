İtalya maçında penaltı kaçıran İspanyol golcü Morata'ya ölüm tehditleri yağdı! Eşi gelen mesajlara isyan etti

EURO 2020'de oynanan yarı final mücadelesinde İspanya, İtalya'ya seri penaltı atışları sonunda kaybetti. Penaltı vuruşunu gole çeviremeyen Morata'ya ise karşılaşmanın sonunda ölüm tehditleri yağdı. Nefret dolu mesajları paylaşan yıldız futbolcunun eşi Alice Campello, "Bu büyük bir cahillik. Benden daha zayıf birine bu mesajlar gelseydi, muhtemelen büyük problem yaşardı" ifadelerini kullandı.

EURO 2020'de yarı final turu büyük bir heyecana sahne oldu. İtalya, İspanya'yı seri penaltı atışları sonunda turnuvanın dışına iterken penaltıyı gole çeviremeyen İspanyol futbolcu Alvaro Morata'ya ölüm tehditleri yağdı.

"BU BÜYÜK BİR CAHİLLİK"

Yıldız golcünün İtalyan model eşi Alice Campello, kendisine İtalyanlardan gelen küfürlü ve nefret dolu mesajları paylaştı. Campello, "Bu büyük bir cahillik. Benden daha zayıf birine bu mesajlar gelseydi, muhtemelen büyük problem yaşardı. Sporun insanları bir araya getiren bir şey olduğunu unutmayın. Umarım ileride bu insanlara karşı harekete geçmek kolaylaşacaktır" dedi.