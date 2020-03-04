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İtalya Kupası yarı finalinde Napoli-Inter maçı, koronavirüs nedeniyle ertelendi

İtalya Kupası yarı finalinde Napoli ile Inter arasında yarın akşam oynanması planlanan rövanş mücadelesi, ülkedeki yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

04.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:11
İtalya Kupası yarı finalinde Napoli-Inter maçı, koronavirüs nedeniyle ertelendi

'da şu ana kadar 2 bini aşkın kişiye bulaşan ve 79 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan salgını, futbol maçlarının ertelenmesine neden olmaya devam ediyor.

VALİLİK KARARINCA ERTELENDİ

Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Napoli ile Inter arasında yarın akşam oynanması planlanan İtalya Kupası yarı final rövanş maçı, koronavirüsün yayılma riski nedeniyle Valilik kararınca ileri bir tarihe ertelendi.

JUVENTUS-MILAN MAÇI DA ERTELENMİŞTİ

İki takım arasında 12 Şubat'ta Milano'da Inter'in ev sahipliğinde oynanan maçı Napoli, deplasmanda 1-0 kazanarak, rövanş için avantajlı skor elde etmişti.

Kupa yarı finalinin diğer ayağında da ilk maçta 1-1 berabere kalan Juventus ve Milan arasında bu akşam oynanması planlanan rövanş maçı, dün akşam alınan kararla ertelenmişti.

Koronavirüs nedeniyle daha önce Serie A'nın 25. haftasından 4 maç, 26. haftadan da 6 müsabaka ertelenmişti.

Kaynak: AA


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: İtalya Kupası yarı finalinde Napoli-Inter maçı, koronavirüs nedeniyle ertelendi
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