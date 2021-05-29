İtalya Grand Prix'sinde kan donduran kaza! Yere düşen pilotu ezip geçtiler
İtalya Grand Prix'si için Moto3 elemeleri sırasında ciddi bir kaza yaşandı. Jason Dupasquier, 9. virajda kaza yaptı ve yere düştü. Hemen arkasından gelen Sasaki, İsviçreli sürücüyü ezdi. Sert kazanın ardından sürücü, birkaç darbe daha aldı. Ambulans uçak ile hastaneye kaldırılan İsviçreli pilotun hayati tehlikesi olduğu belirtildi.
İsviçreli genç pilot Jason Dupasquier, çok büyük bir kaza yaşadı. İtalya Grand Prix'si Moto3 elemeleri sırasında 9. virajda kaza yapıp yere düşen İsviçreli pilotu rakibi fark etmedi. Hemen arkasından gelen Sasaki, yere düşen rakibinin üstünden geçti. Dupasquier, ambulans uçakla Floransa'da bir hastaneye götürüldü.