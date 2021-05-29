İtalya Grand Prix'sinde kan donduran kaza! Yere düşen pilotu ezip geçtiler

İtalya Grand Prix'si için Moto3 elemeleri sırasında ciddi bir kaza yaşandı. Jason Dupasquier, 9. virajda kaza yaptı ve yere düştü. Hemen arkasından gelen Sasaki, İsviçreli sürücüyü ezdi. Sert kazanın ardından sürücü, birkaç darbe daha aldı. Ambulans uçak ile hastaneye kaldırılan İsviçreli pilotun hayati tehlikesi olduğu belirtildi.