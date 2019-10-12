İtalya'da 2 tabak makarnaya 430 euro hesap kesen restoran artık sinek avlıyor

12.10.2019 07:21

İtalya'nın başkenti Roma'da iki Japon turiste 2 tabak makarna için 430 euro hesap kestiği iddia edilen Antico Caffe di Marte isimli restoranın çıkan haberlerden fena etkilendi. Restorana neredeyse hiç müşteri uğramazken yemek saatlerinde masalar tamamen boş kalıyor. Restoran çalışanları müşteri çekmek için caddede çığırtkanlık yapıyor ancak turistler hiç ilgi göstermiyor.



İtalyan restoran hakkında bu olaydan daha önce de gezi sitelerinde özellikle fahiş fiyatlarıyla ilgili yorumlar yapıldığı ortaya çıktı. Restoranın menüsünden en pahalı yemeğin ise 45 euro olduğu görülüyor. Euronews.com'da Görüntüle