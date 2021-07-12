İtalya, 53 yıl sonra gelen Avrupa Şampiyonluğunu büyük coşkuyla kutladı(5)
Taraftarlın konvoyundan görüntü Kamyonlarla şehir turu atan taraftarlar ROMA - İtalyanlar, milli takımlarının futbolda kazandığı Avrupa Şampiyonluğunu başkent Roma'nın tarihi simge yapılarından Kolezyum önünde toplanarak, marşlar söyleyerek ve meşaleler yakarak kutladı.
Taraftarlın konvoyundan görüntü
Kamyonlarla şehir turu atan taraftarlar ROMA - İtalyanlar, milli takımlarının futbolda kazandığı Avrupa Şampiyonluğunu başkent Roma'nın tarihi simge yapılarından Kolezyum önünde toplanarak, marşlar söyleyerek ve meşaleler yakarak kutladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Riccardo De Luca