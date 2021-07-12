İtalya, 53 yıl sonra gelen Avrupa Şampiyonluğunu büyük coşkuyla kutladı(5)
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İtalya, 53 yıl sonra gelen Avrupa Şampiyonluğunu büyük coşkuyla kutladı(5)

Anadolu Ajansı / Riccardo De Luca - Haberler | Spor

Taraftarlın konvoyundan görüntü Kamyonlarla şehir turu atan taraftarlar ROMA - İtalyanlar, milli takımlarının futbolda kazandığı Avrupa Şampiyonluğunu başkent Roma'nın tarihi simge yapılarından Kolezyum önünde toplanarak, marşlar söyleyerek ve meşaleler yakarak kutladı.

Taraftarlın konvoyundan görüntü

Kamyonlarla şehir turu atan taraftarlar ROMA - İtalyanlar, milli takımlarının futbolda kazandığı Avrupa Şampiyonluğunu başkent Roma'nın tarihi simge yapılarından Kolezyum önünde toplanarak, marşlar söyleyerek ve meşaleler yakarak kutladı.

İtalya, 53 yıl sonra gelen Avrupa Şampiyonluğunu büyük coşkuyla kutladı(5)
İtalya, 53 yıl sonra gelen Avrupa Şampiyonluğunu büyük coşkuyla kutladı(5)
İtalya, 53 yıl sonra gelen Avrupa Şampiyonluğunu büyük coşkuyla kutladı(5)
İtalya, 53 yıl sonra gelen Avrupa Şampiyonluğunu büyük coşkuyla kutladı(5)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Riccardo De Luca

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