İsveçli Oyuncu, Oyundan Çıkarken Takım Arkadaşını Sakatladı!

İsveç 2. Ligi'ndeki oyuncu değişikliği futbol tarihine geçti. Degerfors ile Oster arasındaki mücadelenin 83'üncü dakikasında Axel Lindahl kenara geldi.

PARMAĞI GÖZÜNE GELDİ

Yerine giren Mattias Özgün'e başarılar dileyen Landahl'ın eli, yanlışlıkla arkadaşının gözüne geldi. Talihsiz oyuncu sahaya adımını attı, ancak aynı anda gözünü tutması bir oldu. Mattias bu şekilde devam edemeyeceğini anlayınca tedavi olmak üzere kenara geldi. İsveçli futbolcu böylece oyuna girdiği anda sakatlanarak tarihe geçti.

(TRT Spor)