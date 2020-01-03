: İstiklal Marşı'nın okunduğunu duyan hakem maçı durdurdu

03.01.2020 19:12 | Son Güncelleme: 03.01.2020 19:34

Maçın hakemi Ömer Karakaya'nın bu hareketi sahada biran şaşkınlığa neden olsa da daha sonra sahadaki futbolcular, idareciler ve karşılaşmayı izleyen taraftarlar saygı duruşuna geçti.

HAKEM DAKİKALARCA ALKIŞLANDI

İstiklal Marşı bittikten sonra maçın hakemi Ömer Karakaya sahadaki futbolcular tarafından dakikalarca alkışlandı.

Kaynak: İHA

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