İstiklal Marşı'nın okunduğunu duyan hakem maçı durdurdu
Amasya'da oynanan liseler arası futbol karşılaşmasında penaltı atışları yapılırken yakın bölgedeki okuldan İstiklal Marşı okunmaya başlayınca karşılaşmanın hakemi Ömer Karakaya penaltı atışlarını durdurup, futbolcularla birlikte saygı duruşuna geçti. Hakemin bu hareketi büyük alkış aldı.
03.01.2020 19:12 | Son Güncelleme: 03.01.2020 19:34
Maçın hakemi Ömer Karakaya'nın bu hareketi sahada biran şaşkınlığa neden olsa da daha sonra sahadaki futbolcular, idareciler ve karşılaşmayı izleyen taraftarlar saygı duruşuna geçti.
HAKEM DAKİKALARCA ALKIŞLANDI
İstiklal Marşı bittikten sonra maçın hakemi Ömer Karakaya sahadaki futbolcular tarafından dakikalarca alkışlandı.
Kaynak: İHA
Haber Videosu: İstiklal Marşı'nın okunduğunu duyan hakem maçı durdurdu
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