İSTİB Başkanı Ali Kopuz'dan 23 Nisan mesajı Açıklaması
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İSTİB Başkanı Ali Kopuz'dan 23 Nisan mesajı Açıklaması

İSTİB Başkanı Ali Kopuz'dan 23 Nisan mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Musab Turan - Haberler | Ekonomi

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) Türk milleti için hayati bir önem taşıdığını belirterek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında ülkemiz işgal altındaydı.

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) Türk milleti için hayati bir önem taşıdığını belirterek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında ülkemiz işgal altındaydı. Bu işgali sonlandıran, Gazi meclisimizin verdiği mücadeledir. Bu gazi meclis, Türk milletinin istiklal ve istikbalini temsil eder." ifadelerini kullandı.

Kopuz TBMM'nin açılışının 101. Yılı münasebetiyle yaptığı açıklamada, TBMM'nin benzersiz bir kurum olduğunu belirterek, "TBMM, milli mücadeleyi yürütmüş ve zaferle taçlandıran, dünyada benzerine rastlanmayan bir meclistir. İşgal altındaki bir ülkede, bağımsızlık savaşının bir meclis aracılığıyla yürütülmesi demokrasi ve millet hakimiyetine verilen önemi de gösterir. Bu nedenle TBMM, sadece askeri bir zafer kazanmamıştır, Türkiye'nin bağımsız ve demokratik geleceğini de garantiye almıştır." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'de zaman zaman demokratik sürecin kesintiye uğradığını hatırlatan Kopuz, şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında ülkemiz işgal altındaydı. Bu işgali sonlandıran, Gazi meclisimizin verdiği mücadeledir. Bu gazi meclis, Türk milletinin istiklal ve istikbalini temsil eder.

Bugün artık olgunlaştı. Her şeye, defalarca yapılan darbelere rağmen olgunlaştı. Bunu sağlayanların başında da şüphesiz Türk milleti vardır. Demokrasiye yapılan her müdahaleye sandıkta gereken dersi veren bu asil millet oldu. Son darbe teşebbüsünde ise tepkisini sandığa bekletmeyip, 15 Temmuz 2016 günü sokakta verdi ve tarihimizi değiştirdi, demokrasimizi sağlamlaştırdı.

Bu vesileyle, Birinci Meclis Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm milletvekillerini minnetle anıyor, Gazi Meclis'in ebediyete intikal eden kahraman üyelerine Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm çocuklarımızın ve milletimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan

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